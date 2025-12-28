إعلان

بالصور| فيدرا وأحمد كمال يشاركان في جنازة داوود عبدالسيد

كتب : منى الموجي

02:12 م 28/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جنازة داوود عبدالسيد (3)
  • عرض 8 صورة
    جنازة داوود عبدالسيد (2)
  • عرض 8 صورة
    جنازة داوود عبدالسيد (4)
  • عرض 8 صورة
    جنازة داوود عبدالسيد (7)
  • عرض 8 صورة
    جنازة داوود عبدالسيد (6)
  • عرض 8 صورة
    جنازة داوود عبدالسيد (5)
  • عرض 8 صورة
    جنازة داوود عبدالسيد (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- محمود بكار:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في وداع المخرج الكبير داوود عبدالسيد، وتواجدوا في جنازته التي خرجت من كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

وكان من بين أول الحضور: الفنان أحمد كمال، والفنانة فيدرا، المخرج محمد ياسين، كما تواجد المخرج الكبير علي بدرخان والموسيقار راجح داوود.

واستقبلت كنيسة مارمرقس جثمان داوود عبدالسيد، لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر أسرته.

داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

جدير بالذكر أن أحمد كمال تعاون مع المخرج داوود في أفلام: "الكيت كات"، "رسائل البحر"، "قدرات غير عادية"، "مواطن ومخبر وحرامي"، "أرض الخوف"، كما منح المخرج الكبير الفرصة لـ فيدرا للوقوف أمام النجم أحمد زكي في واحد من أهم الأفلام المصرية "أرض الخوف".

جنازة داوود عبدالسيد أحمد كمال فيدرا محمد ياسين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

استعدادًا للأمطار.. تنبيهات مشددة للمحافظات لمواجهة الطقس السيئ
أول رد فعل بعد قرار المركزي.. بنك مصر يخفض سعر الفائدة 1% على حسابي المعاشات وسوبر كاش
اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سيارات وفلوس وكروت دعائية.. الداخلية تطيح بسماسرة الانتخابات وتضبط المتورطين| محدث
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة