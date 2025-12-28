تصوير- محمود بكار:

حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في وداع المخرج الكبير داوود عبدالسيد، وتواجدوا في جنازته التي خرجت من كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

وكان من بين أول الحضور: الفنان أحمد كمال، والفنانة فيدرا، المخرج محمد ياسين، كما تواجد المخرج الكبير علي بدرخان والموسيقار راجح داوود.

واستقبلت كنيسة مارمرقس جثمان داوود عبدالسيد، لأداء صلاة الجنازة عليه، قبل دفنه في مقابر أسرته.

داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

جدير بالذكر أن أحمد كمال تعاون مع المخرج داوود في أفلام: "الكيت كات"، "رسائل البحر"، "قدرات غير عادية"، "مواطن ومخبر وحرامي"، "أرض الخوف"، كما منح المخرج الكبير الفرصة لـ فيدرا للوقوف أمام النجم أحمد زكي في واحد من أهم الأفلام المصرية "أرض الخوف".