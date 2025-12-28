إعلان

بالصور| ليلى علوي وبسمة وإلهام شاهين تودعن داوود عبدالسيد

كتب : منى الموجي

02:19 م 28/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الفنانة بسمة
  • عرض 5 صورة
    بسمة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي وإلهام شاهين
  • عرض 5 صورة
    النجمتان إلهام شاهين وليلى علوي

تصوير- محمود بكار:

شهدت جنازة المخرج الكبير داوود عبدالسيد، المُقامة في كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة، تواجد عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، وحرصت النجمات ليلى علوي وإلهام شاهين وبسمة، على المشاركة في وداعه إلى مثواه الأخير.

كما حضر الجنازة: محمود حميدة، محمود سعد، أحمد كمال، محمد ياسين، فيدرا، راجح داوود، علي بدرخان.

داوود عبدالسيد رحل عن عالمنا أمس السبت 27 ديسمبر، وأعلنت خبر وفاته زوجته الكاتبة كريمة كمال، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك: "رحل اليوم أغلى ما عندي زوجي وحبيبي".

من أشهر أفلام داوود عبدالسيد: مواطن ومخبر وحرامي، أرض الأحلام، أرض الخوف، الكيت كيت، الصعاليك.

داوود عبدالسيد كنيسة مارمرقس مصر الجديدة ليلى علوي إلهام شاهين بسمة

