الصفحة الرسمية للفنان إسماعيل الليثي تعلن وفاته وتنعاه بهذه الكلمات

كتبت- منال الجيوشي

05:29 م 10/11/2025
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي
    إسماعيل الليثي

أعلنت الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك للفنان الشعبي إسماعيل الليثي، خبر وفاته

وكتبت الصفحة: "بسم الله الرحمن الرحيم ((يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)) صدق الله العظيم، لا إله إلا الله ولا نقول إلا ما يرضي الله"

ورحل عن عالمنا منذ قليل، المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، عن عمر يناهز ٣٦ عاما، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث سيارة

وتدهورت الحالة الصحية للمطرب الشعبي، بعد تعرضه لحادث سيارة، بعد عودته وفرقته الموسيقية من حفل بالمنيا

إسماعيل الليثي وفاة إسماعيل الليثي حادث إسماعيل الليثي شيماء سعيد

