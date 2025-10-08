أقامت أكاديمية الفنون حفل ختام الدورة الأولى من "مهرجان القاهرة لمسرح العرائس"، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمهداة للفنان جمال الموجي لعام 2025، في قاعة الدكتور ثروت عكاشة بالأكاديمية.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم صعود مقدمتا الحفل: الطفلة فريدة سمير والعروسة "بمبة"، واللاتي رحبتا بالحضور وطلبتا من الدكتور محمود فؤاد صدقي الصعود لإلقاء كلمته والتي وجه الشكر فيها إلى الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية على دعمها لفعاليات كثيرة ومنها هذا المهرجان ووجه الشكر أيضا للدكتور حسام محسب رئيس المهرجان والمحب لفن العرائس على اختياره لإدارة المهرجان.



وأضاف صدقي: كان بيننا وحولنا حلم كبير باستعادة ريادة هذا الفن التخصصي النادر والذي يخضع لمجموعة من المعطيات بالغة الخصوصية رفيعة الطراز، وها نحن الآن نثقل كاهل الأكاديمية بهذه الأمانة الكبيرة وهي توصيات الموائد المستديرة الخمسة، بهدف جعل هذه التوصيات وثيقة ودستور لها من الاهمية وعليها من يرعاها ويضمن تحقيقها وتنفيذها لنرى صداها ونتاجاتها على مدار عام قادم ونجلس في الدورة القادمة من المهرجان نرى ما تحقق، وإليكم توصيات المائدة المستديرة التي ادارها فنان العرائس هشام علي، وهي:

1. إنشاء رابطة لفناني العرائس تنطلق من شعبة العرائس بنقابة المهن التمثيلية مرورا بمختلف ممارسي اللعبة وربطها بالاتحاد الدولي لفناني العرائس UNIMA

2. تفعيل البروتوكولات المعطلة بين المحطات التلفزيونية مثل ماسبيرو والشركة المتحدة لعودة البرامج الموجهة للطفل عبر وسيط العرائس

3. إنشاء بنك لنصوص الطفل والنصوص المسرحية العرائسية والتي تنقح دوريا بكل ما هو جديد ومجاز رقابيا ويكون لهذا البنك امانة عامة، ومنصة يتردد عليها المخرجون والمنتجون لانتقاء كل ما هو جديد والقضاء على فكرة واشاعه ندرة المسرحيات الموجهة للطفل

4. إطلاق مدرسة العرائس تحت رعاية اكاديمية الفنون ووزارة الثقافة فورا والتي تهدف إلى استقطاب محركين وفنانين ليتم التعاقد معهم ليكملوا مسيرة التجديد ويستلموا راية هذا الفن وهذه الصناعة النادرة علما بأن آخر مدرسة كانت مما يقرب من 20 عاما وكان القائم عليها الفنان القدير محمد كشك

5. إقامة دورات تدريبية متخصصة للنقاد المهتمين والمشتغلين بمتابعة فنون وعروض مسرح الطفل والعرائس على وجه الخصوص لإطلاعهم على أسرار الصناعة وجماليات بناء هذه العروض ومراحل الإنتاج ليعيش الناقد تجربة هذا الفن وأقسامه

6. ضرورة ضم الطفل كعنصر فاعل في عملية الكتابة والاختيار ولجان التحكيم والندوات وكل الفعاليات

7. تحسين النظرة العامة المغلوطة حول أن فنان العرائس والطفل هو فنان درجة ثانية والتأكيد على الحقيقة الواحدة في هذا الامر وهو ان فنان الطفل والعرائس هو فنان بدرجة مقاتل لخطورة من يتعامل معه وهو الطفل

8. مراجعة القوانين وإزالة العقبات التي تعيق الاستعانة بالشركات والرعاة في المسارح التابعة لقطاع الإنتاج الثقافي كالبيت الفني للمسرح ومسرح الطفل والمركز القومي لثقافة الطفل وتفعيل دور إدارات التسويق في هذه القطاعات

9. دعوة السادة وكلاء الوزارة من رؤساء القطاعات والبيوت الفنية والثقافية الى زيادة المخصصات، بل ومضاعفتها في مسارح الطفل والعرائس لضمان المنتج المنافس الحقيقي المبهر

10. دعوة السادة مديري الفرق الفنية التابعة لمسارح الدولة بمختلف قطاعاتها لإتاحة الفرصة لإنتاج عروض عرائسية تجريبية غير موجهة للطفل

11. إطلاق فعاليات فنية عرائسية في الساحات والأماكن الشعبية المفتوحة وفقد محددات أمنية ليقدم فيها عروضا عرائسية لمختلف الفئات كفن شعبي جماهيري

12. تفعيل آليات الإنتاج المشترك بين مسارح الطفل والعرائس والمركز القومي لثقافة الطفل لتبادل الاعمال والمواقع وسهولة الانتشار

13. دعوة الفنان سامح بسيوني مدير مسرح الطليعة والفنان هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح إلى إعادة تقديم (ريبرتوار) عروض الفنان الكبير أحمد حلاوة (حارة عم نجيب – وبتلوموني ليه) بالتعاون مع مسرح القاهرة للعرائس لتجوب مصر لما لاقاه هذان العرضان من نجاحات كبيرة وتكريما لاسم هذا الفنان الكبير

14. وأخيرا دعوة السيد معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو إلى حوار عاجل مع مجموعة من فناني الطفل والعرائس لنقل التحديات والتوصيات وفتح الافاق لصون هذا الأمن القومي الهام وهو فن العرائس والطفل

ثم صعد الدكتور حسام محسب رئيس المهرجان لإلقاء كلمته والتي جاء فيها شكره للدكتورة غادة جبارة على دعمها للمهرجان



وأضاف محسب في الأمسيات الثقافية التي أقيمت خرجنا ببعض التوصيات الضرورية أهمها:

1. ضرورة معرفة الفروق الاصطلاحية بين محرك عرائس ولاعب وممثل العرائس الذي ينقل إحساسه للعروسة

2. لابد أن يكون هناك مؤلفون متخصصون في الكتابة لمسرح العرائس وعلى وعي بفنون العرائس

3. ضرورة مراجعة الإخراج لمسرح العرائس بمعايير عصرية حديثة تناسب تطورات العصر الحديث

4. دعوة وتحفيز الكليات المعنية بفن العرائس والاستعانة بالشباب للمشاركة بالمهرجانات

5. لابد ان يكون هناك تجديد في العروض المقدمة والعمل على نقل فن العرائس إلى العالم المعاصر من خلال دمج وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والذكاء الاصطناعي والمستجدات التقنية والتكنولوجية الحديثة

6. ضرورة الاحتكاك بالتطور الكبير في المسارح العالمية من خلال استقدام مدربين من الخارج وعمل ورش مشتركة

ثم صعدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون والمشرف العام على المهرجان وقالت: الحمد لله أن الدورة الأولى عدت بخير وتخطينا كل التحديات لإقامتها رغم عدم تخصصنا في فن العرائس لكننا صنعنا مهرجانا شاملا لكل ما يخص هذا الفن وبدأنا بورش تدريب وتم الاستعانة بمتخصصين في هذه الورش وفي الموائد المستديرة لمناقشتهم وكرمنا بعض من رواد هذا المجال في حفل افتتاحه وان شاء الله نكمل هذه التكريمات في الدورات المقبلة.



ووجهت غادة الشكر للدكتور جمال الموجي على دعمه للمهرجان وموافقته على حمل الدورة الأولى لاسمه، وأعلنت غادة إهداء أكاديمية الفنون شريط صوت الخاص بمسرحية "حمار شهاب الدين" بعد ترميمه وتحسين جودته إلى «مسرح القاهرة للعرائس» وتسلمه الدكتور أسامة محمد علي، ثم تم عرض فيديو مجمع لملخص فعاليات المهرجان من اخراج: ميدو هود ورامي عكاشة.



ثم تم تكريم ممثلين لكل العروض التي شاركت في هذه الدورة التأسيسية من المهرجان وهم: العرض المسرحي «ذات الرداء الأحمر» وتسلم التكريم الدكتور أسامة محمد علي، العرض المسرحي «جويا» وتسلم التكريم الفنان هاني نبيل، العرض المسرحي «زي العسل» وتسلم التكريم الفنان محمد محمود مكي، العرض المسرحي «من وحي التراث» وتسلم التكريم الفنان شادي قطامش، العرض المسرحي «أراجوز و أرجوزتا» وتسلم التكريم الفنان القدير ناصر عبد التواب، العرض المسرحي «مملكة السحر و الأسرار» وتسلم التكريم الفنان عماد عبد العظيم، العرض المسرحي «خيال» وتسلم التكريم الفنانة رنا شامل، العرض المسرحي «ثلاثة عروض فردية» وتسلم التكريم الفنان عمرو صلاح موسى، العرض المسرحي «متوالية متلازمة سليم» وتسلم التكريم الفنان مهدي محمد مهدي، العرض المسرحي «مروان وحبة الرمان» وتسلم التكريم الفنان ياسر عبد المقصود، العرض المسرحي «غابة الحكايات» وتسلم التكريم الأستاذة هبة الكيلاني، العرض المسرحي «فرحة» وتسلم التكريم: الفنانة رضوي رشاد عثمان والفنانة أميرة عادل، العرض المسرحي «لازم تصلح غلطتك» وتسلم التكريم الفنان اسلام إبراهيم حجازي، العرض المسرحي «فرحة - نفسنا مزيكا» وتسلم التكريم: الفنانة رضوي رشاد عثمان والفنانة هبة بسيوني والفنان يوسف مغاوري، العرض المسرحي «زمبليطة في الصالون» وتسلم التكريم المخرج شاكر سعيد.



وقامت إدارة المهرجان بتكريم مجموعة من الداعمين للمهرجان في دورته الأولى وبعض من اللجان التنفيذية ومديري الإدارات بالأكاديمية والمنظمين والقائمين على تنفيذ المسرح الأسود في حفل الافتتاح والعاملين بمسرح نهاد صليحة، ومن هؤلاء: الدكتورة ريم هيبة مصممة العروسة «بمبة» وتسلم عنها الدكتورة مي مهاب نائب مدير المهرجان، الفنان حنا حبشي منفذ نحت العروسة «بمبة»، الدكتور طارق مهران عميد المعهد العالي لفنون الطفل والمدير التنفيذي لقاعة سيد درويش، الدكتور علاء عبد الله وكيل معهد الكونسرفاتوار ومدير مدرسة الفنون لدوره الفعال في إنجاح المهرجان، والدكتورة سمر السعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتورة حنان الشيمي مخرجة فيلم الافتتاح «حكاية عروسة»، الدكتور مصطفى غنايم من المعهد العالي للغات وترجمات الفنون والوسائط الأدبية لدوره في التصحيح اللغوي لإصدارات المهرجان وتسلمها عنه الدكتور محمود صدقي، الفنان هشام علي مسئول المائدة المستديرة، الإعلامي محمد بدر رئيس اللجنة الإعلامية، المهندسة سماح نبيل رئيس اللجنة التنفيذية، المهندسة مروة ماهر مسؤولة التجهيزات الفنية، الفنان سكوندو مسؤول المتابعة للتشغيل، الفنانة هايدي اشرف التجهيزات الصوتية، الفنانة ملك محمود التجهيزات الصوتية، يحيى فاروق التجهيزات الفنية ديكور، والكاتبة ايمان سمير مسؤول لجنة الاصدارات والنشر، ورئيس التحرير نشرة المهرجان يسري حسان والمصور مدحت صبري وتسلمتها عنهما الصحفية همت مصطفى، الفنانة ياسمين حسب الله لدورها الفعال في لجنة الندوات والورش، الفنانة رانيا فتحي الشربيني لجنة تصميم المطبوعات، ومن لجنة التوثيق والسوشيال ميديا: الفنان ميدو هود - مصور ومونتير فيلم «حكاية عروسة»، والفنان رامي عكاشة/ طارق الصغير، والفنانة نور خالد، ومن لجنة الورش: محمود الطوبجي والفنانة هبة بسيوني، ومسؤول لجنة التنظيم الفنان محمد المنصوري، والفنانة رضوى رشاد لإخراج حفلي الافتتاح والختام، محمد الفولي (لجنة حل الازمات والمتابعة)، الفنان عبد الله محمد مسؤول لجنة حل الازمات والمتابعة، الدكتورة ايريني مجدي شؤون مالية، أحمد حيدر شؤون مالية.



بالإضافة إلى تكريم: الدكتورة هبة عبد الحفيظ قوميسير معرض المهرجان، وبعض من المشاركين فيه وهم: الفنانة يمنى حمدي، الفنان يوسف مغاوري، الفنانة رنا شامل، الفنانة ياسمين حسب الله، الفنانة كنزي زياد، الفنانة رانيا محمود، الفنان عبدالحميد حسني، الفنانة شهد وائل، الفنان صدام العدلة، ومن كلية فنون جميلة: الفنانة إيمان خضر، الفنانة إيمان مطر، الفنانة إيما سمير ، الفنانة تقي إبراهيم، الفنانة بسنت درويش، الفنانة بسنت زيدان، الفنانة ضحى كمال، الفنانة ندى طارق، الفنانة نادين أشرف، الفنانة ساره أسامه، الفنانة شيري لويس، الفنانة منة الله جمال.



علاوة على تكريم: السيدة الراحلة هدى الشيخ مسؤولة الموارد المالية وتسلم الشهادة ابنها محمد الفولي، احمد شعبان مدير مكتب رئيس الاكاديمية، سعاد محمد مدير إدارة التعاقدات، عبير الجابري مدير إدارة الميزانية، خالد عبد العاطي مدير إدارة التخطيط، عبد الناصر فهمي مدير عام الشؤون الادارية السابق، عمرو مصطفى مدير عام الشئون الإدارية، احمد عادل مدير ادارة الازمات والكوارث، أِشرف فتحي مدير ادارة المخازن، أشرف صبحي مدير ادارة الخدمات والمشرف على قاعة ثروت عكاشة، أيمن السنوسي مدير شئون العاملين، عصام شكران مسؤول العلاقات العامة، وسام سعد من اللجنة الإعلامية، والقائمين عن تقديم برامج المهرجان: الفنان صدام العدلة لأداء وتحريك العروسة «مناع» والفنانة دعاء حسام لأداء وتحريك العروسة «بمبة» والمذيعة الصغيرة فريدة سمير، ومسئولي متحف الفنون الشعبية: فاتن وشيماء، ومسرح نهاد صليحة: برعي إبراهيم، وحسين عبدالعزيز، ومحمد شعبان.



الجدير بالذكر أن فعاليات «مهرجان القاهرة لمسرح العرائس» بدأت قبل انطلاقه في الأول من أكتوبر بعدة أسابيع، وأقيمت بها مجموعة من الورش التدريبية، وقد أوصى المشاركين بها بإقامة ورشة متكاملة لتعليم فنون العرائس المختلفة من تصميم وتصنيع وتحريك وأنواع أخرى، وتكون طويلة المدة بالوقت الكافي لتنفيذ ما هو مطلوب ويتزامن معها ايضا اقامة ورشة للإخراج في مسرح العرائس ويكون نتاج تلك الورشتين عرض مسرحي.