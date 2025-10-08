كتب- مروان الطيب:

حقق فيلم الدراما والسيرة الذاتية "The Smashing Machine" أسوأ افتتاحية في مسيرة بطل الفيلم دواين جونسان الشهير بـ "ذا روك"، في شباك التذاكر الأمريكي، وهو الأسوأ في مسيرته السينمائية.

جمع الفيلم إيرادات بلغت 6 مليون دولار بأول أسبوع عرض وسط منافسة شرسة بين عدد من الأعمال السينمائية على عرش شباك التذاكر.

عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وفاز مخرجه بيني صفدي بجائزة "الأسد الفضي" كأفضل مخرج، وسط توقعات بترشح ذا روك لأول مرة لجائزة الأوسكار لأول مرة بمسيرته السينمائية.

تدور أحداث الفيلم حول السيرة الذاتية للملاكم مارك كير كونه أحد أهم أبطال لعبة ال، "UFC"، ومن المقرر عرض الفيلم في السينمات يوم 3 أكتوبر المقبل.

يذكر أن ذا روك يشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها الجزء الثالث من سلسلة أفلام المغامرات "Jumanji".

