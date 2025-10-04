"خست النص".. أول ظهور لـ رحمة أحمد بعد أزمتها الصحية

كتب- مروان الطيب:

افتتحت الفنانة رحمة أحمد فرج صالون التجميل الخاص بها مساء اليوم الجمعة، وسط تواجد عدد من أصدقائها المقربين.



ونشرت رحمة أحمد صور من كواليس الافتتاح عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "يحدث الآن"، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع أصدقائها.



وحازت الصور على تهنئة جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "خست النص، فين رحمة، إزاي خست كده؟ شكلها كانت تعبانة جدا، التعب خسسها جدا، ماشاء الله، مبروك يا رحمة، مبروك يا قمر".



ويعد هذا هو الظهور الأول لرحمة أحمد بعد تعرضها لوعكة صحية مؤخرا نقلت على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج..



وكانت آخر مشاركات الفنانة رحمة أحمد بمسلسل "كابتن" بطولة الفنان أكرم حسني، ومسلسل "80 باكو" وسط عدد من نجمات الدراما التلفزيونية وعرضا ضمن موسم دراما رمضان 2025.



