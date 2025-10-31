بحضور نجوم الفن.. زفاف هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد

كتبت- منال الجيوشي

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف المخرج هادي الباجوري، والفنانة هايدي خالد، والذي أقيم مساء أمس الخميس

ومن أبرز حضور الحفل: يسرا، محمد رمضان، كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، محمود شاهين، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، بسنت شوقي، المنتج أحمد السبكي، رشا المهدي

واحتفل هادي الباجوري وهايدي خالد بعقد قرانهما يوم ١٣ أكتوبر الماضي، في أجواء رومانسية، بعد قصة حب جمعتهما

وكان آخر أعمال المخرج هادي الباجوري فيلم "هيبتا ٢"، بطولة: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي