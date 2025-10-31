إعلان

بحضور نجوم الفن.. زفاف هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد

كتب : منال الجيوشي

12:36 ص 31/10/2025
    ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي
    احمد داود وباسم سمرة
    يسرا في حفل الزفاف
    نجوم الفن في حفل زفاف هادي الباجوري والفنانة هايدي خالد (6)
    احمد السبكي برفقة العروسين
    هايدي خالد وهادي الباجوري
    نجوم الفن في حفل الزفاف
    محمد فراج وبسنت شوقي
    محمد رمضان في حفل الزفاف

كتبت- منال الجيوشي

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف المخرج هادي الباجوري، والفنانة هايدي خالد، والذي أقيم مساء أمس الخميس

ومن أبرز حضور الحفل: يسرا، محمد رمضان، كريم فهمي، ياسمين عبدالعزيز، محمود شاهين، باسم سمرة، أحمد داوود، محمد فراج، بسنت شوقي، المنتج أحمد السبكي، رشا المهدي

واحتفل هادي الباجوري وهايدي خالد بعقد قرانهما يوم ١٣ أكتوبر الماضي، في أجواء رومانسية، بعد قصة حب جمعتهما

وكان آخر أعمال المخرج هادي الباجوري فيلم "هيبتا ٢"، بطولة: منة شلبي، محمد ممدوح، كريم فهمي

زفاف هادي الباجوري هايدي خالد الفنانة هايدي خالد نجوم الفن في زفاف هادي الباجوري المخرج هادي الباجوري

