عبلة كامل أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما القصة؟

كتب : معتز عباس

11:34 م 29/10/2025
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تم تصميمها بواسطة الذكاء الاصطناعي للنجمة عبلة كامل أمام أهرامات الجيزة، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر المقبل.

وشارك المتابعين والجمهور صورًا من حساب على موقع "انستجرام"، صورًا لـ عبلة كامل، ترتدي الملابس التي اعتادت الظهور بها "عباءة وحجاب"، مصحوبه بتعليق: "الحضارة المصرية القديمة، المتحف المصري الكبير".

وكشف الإعلامي أحمد موسى عن تقديم النجمة شريهان حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "اكس".

يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي أعلنت امس في برنامجها "الصورة" عن تقديم نجمة كبيرة وقديرة غابت عن الشاشات لفترة طويلة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، لكنها لم تعلن عن الإسم تحديدًا.

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الذكاء الاصطناعي عبلة كامل أهرامات الجيزة

