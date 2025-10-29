نيقولا معوض ينشر صور من عيد ميلاد إليسا في بيروت

فلسطين حاضرة في الدورة 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي مع "سيدة الأرض"

شارك الفنان اللبناني نيقولا معوض في احتفال عيد ميلاد النجمة إليسا، الذي أقيم في بيروت وسط أجواء مميزة جمعت عددًا من نجوم الفن.

ونشر نيقولا مجموعة صور من الحفل عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلالها وهو يرقص مع إليسا، وعلّق عليها قائلًا: "حياة سعيدة ومباركة لأجمل قلب".

يُذكر أن آخر أعمال نيقولا معوض كان مسلسل "الأميرة - ضل حيطة"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته إلى جانب ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، مها نصار، نضال الشافعي، هند عبد الحليم، وعابد عناني، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.

اقرأ أيضًا:

محمد سامي يعد جمهوره بعدم تقديم مسلسلات بها بلطجة وعنف





بفستان جرئ..كاتي بيري تحتفل بعيد ميلادها وسط الأصدقاء





بالفيديو.. طرح برومو برنامج "ليلة فونطاستيك" مع أبلة فاهيتا



