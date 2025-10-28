قبل عرض آخر حلقتين.. حاتم صلاح ينشر صورًا من كواليس مسلسل "ابن النادي"

ودع الفنان حاتم صلاح جمهور مسلسل "ابن النادي" استعدادا لعرض آخر حلقتين من المسلسل غدا الأربعاء على منصة "شاهد".

ونشر حاتم صلاح صور من كواليس الحلقات السابقة من المسلسل، بصحبة الفنان أحمد فهمي، الفنانة اية سماحة، وكتب على الصور: " كده باقي على الحلو حلقتين، الحلقة السابعة والثامنة متاحين دلوقتي علي شاهد، وبكرة باذن الله الأربعاء آخر حلقتين هيبقوا متاحين الساعه ١٢ بليل نتمني ليكوا مشاهدة ممتعة ابن النادي".

تدور أحداث مسلسل "ابن النادي" في قالب كوميدي اجتماعي، تدور الأحداث حول شاب يرث نادٍ رياضي شعبي، ليجد نفسه فجأة في قلب المسؤولية، محاطًا بسلسلة من المواقف الطريفة والتحديات اليومية، بين إدارة اللاعبين، ومنافسات الفرق، والصراعات الإعلامية، وما يدور خلف الكواليس في الأندية ذات الطابع الشعبي.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من حاتم صلاح، اية سماحة، سيد رجب، محمد لطفي رشدي الشامي، تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد.

