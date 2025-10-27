إليسا تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة جريئة.. والجمهور: ملكة أكتوبر

جلسة تصوير جديدة لـ نجلاء بدر تخطف بها الأنظار على السوشيال ميديا

احتفلت النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها، والذي يوافق اليوم الاثنين 27 أكتوبر.

وخضعت إليسا لجلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت إليسا وهي تحمل كعكة عيد الميلاد، وعلقت: "شكرًا جزيلًا لجميع رسائلكم وكلماتكم الطيبة، ولعائلتي وأصدقائي ومحبيني وكل من تذكرني. أنتم جعلتوني سعيدة بوجود هذا الكمّ من الحب. إلى بدايات جديدة وأيامًا أكثر إشراقًا مليئة بالسعادة والحب والامتنان.. دائمًا".

ولاقت الصور إعجاب جمهور إليسا، وحرصوا على تهنئتها، ومن بين تعليقاتهم: ملكة أكتوبر، عيد ميلاد سعيد، قمر، كل عام وأنتي بألف خير.

أحيت الفنانة إليسا حفلا غنائيا مؤخرا ضمن فعاليات "موسم الرياض"، وشهد الحفل حضور جماهيري كبير، وقدمت إليسا باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

يذكر أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائي مطلع شهر نوفمبر المقبل في الأردن.

