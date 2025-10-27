20 صورة جديدة من حفل زفاف حاتم صلاح

"رومانسية وقبلة على الخد".. راغب علامة يحتفل بعيد ميلاد زوجته

نشر المصور أحمد عبدالوهاب صورا جديدة من حفل زفاف الفنان حاتم صلاح، ومن جلسة التصوير التي خضعت لها العروس قبل الحفل، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع انستجرام.

ظهرت زوجة الفنان حاتم صلاح في الصور وهي تستعد لحفل زفاف، كما خضعت لجلسة تصوير بالأبيض والأسود وذلك لأروقة قصر محمد علي الذي أقيم به حفل الزفاف.

كما كشف المصور عن صور مجمعة من حفل الزفاف، التي ظهر خلالها العروسين والسعادة تغمرهما، وسط فرحة الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

ويعرض للفنان حاتم صلاح حاليا مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، ويحقق المسلسل نجاحا جماهيريا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

يذكر أن حاتم صلاح يشارك بفيلم "السلم والثعبان 2" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، هم: عمرو يوسف، ظافر العابدين، ماجد المصري، تأليف أحمد حسني، قصة وإخراج طارق العريان ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

