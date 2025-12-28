سيرجي لافروف: روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال



وكالات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال وتعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من الصين.

وحث لافروف اليابان أيضا على التفكير مليا فيما وصفه أنه توجه نحو العسكرة، في إشارة إلى تنامي النزعة العسكرية في اليابان.

كانت الصين قد طالبت الولايات المتحدة بالتوقف فورا عن تسليح تايوان، بعد أن أعلنت تايبيه أن واشنطن وافقت على بيع أسلحة للجزيرة بقيمة 11 مليار دولار.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية جو جياكون: "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة والتوقف فورا عن الأعمال الخطيرة المتمثلة في تسليح تايوان".

ووافقت الولايات المتحدة على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان، في أكبر حزمة أسلحة أمريكية على الإطلاق للجزيرة التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين.

وهذا الإعلان عن بيع أسلحة لتايوان هو الثاني في ظل الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ يأتي في الوقت الذي تكثف فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية ضد تايوان التي ترفض حكومتها الاعتراف بسيادة بكين عليها.

قالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان، إن صفقة الأسلحة المقترحة تشمل ثمانية أصناف، تتضمن أنظمة صواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر وصواريخ جافلين المضادة للدبابات ومسيرات ذخيرة جوالة طراز ألتيوس، فضلا عن قطع غيار لمعدات أخرى.

وأضاف البيان: "تواصل الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الحفاظ على قدرات كافية للدفاع عن النفس وفي بناء قوة ردع قوية بسرعة".

وأوضحت الوزارة، أن الصفقة في مرحلة إخطار الكونجرس، وهي المرحلة التي يملك فيها الكونجرس فرصة لعرقلة أو تغيير الصفقة إذا رغب في ذلك، على الرغم من أن تايوان تحظى بدعم واسع النطاق من الحزبين.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها، وهو موقف ترفضه تايبه، وفقا للغد.