انهيار عقار مكون من طابق واحد في روض الفرج وإنقاذ 6 أشخاص محتجزين


كتب- محمد فتحي:

08:53 ص 28/12/2025

انهيار عقار -أرشيفية

انهار عقار اليوم الأحد، مكون من طابق واحد في منطقة روج الفرج بمحافظة القاهرة، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بانهيار عقار مكون من طابق واحد في منطقة روض الفرج.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية، أن العقار مكون من طابق واحد أرضي على مساحة 150 مترا.

كما كشفت المعاينة أن العقار مكون من 7 غرف، إذ تم إنقاذ 6 أشخاص من داخل المنزل المنهار.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق التي كلفت بضرورة إجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب انهيار العقار.

