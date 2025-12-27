إعلان

ياسمينا العبد تودع 2025 بعدد من إطلالاتها المميزة.. صور

كتب : مروان الطيب

10:55 م 27/12/2025
  ياسمينا العبد
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد من إحدى جلسات التصوير
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد من إحدى الفعاليات
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد على انستجرام
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد على الريد كاربت
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد في مهرجان الجونة
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد تستعرض إطلالتها من افتتاح المتحف المصري الكبير
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد تروج لمسلسل ميد تيرم
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد تخطف الأنظار
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد تخطف الأنظار بإطلالة جذابة
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد تتألق على الريد كاربت
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد تخطف الأنظار على الريد كاربت
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد بفستان أنيق وساحر
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد بفستان أنيق
  • عرض 17 صورة
    ياسمينا العبد بإطلالة افتتاح المتحف المصري الكبير
  • عرض 17 صورة
    الفنانة ياسمينا العبد

ودعت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عام 2025، باستعادة عدد من إطلالاتها التي ظهرت بها بالعديد من المناسبات المختلفة طوال العام.

نشرت ياسمينا العبد الصور عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "بعض من إطلالاتي المفضلة في 2025 وداخلين 2026".

آخر مشاركات ياسمينا العبد الفنية

كانت آخر مشاركات ياسمين العبد بمسلسل "ميد تيرم" وسط مجموعة من النجوم الشباب.

تدور أحداث المسلسل داخل أروقة إحدى الجامعات المصرية، حيث نتابع حياة مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وهم يواجهون ضغوط الدراسة والصراعات النفسية والتقلبات العاطفية التي تميز مرحلة الجامعة.

ويعكس العمل رحلة كل شخصية في البحث عن هويتها وتحقيق طموحاتها وسط تحديات واقعية يعيشها جيل الشباب.

أعمال تنتظر عرضها ياسمينا العبد قريبا

تشارك ياسمينا العبد بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "ابن النصابة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، بطولة كندة علوش، معتز هشام، إنتصار، تأليف عمرو أبو اليزيد وأحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

اقرأ أيضا:

وفاة المخرج داوود عبدالسيد.. وزوجته تنعيه

بعد تصدره التريند..صور جديدة من حفل زفاف الفنان محمد خميس

