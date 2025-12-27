ياسمينا العبد تودع 2025 بعدد من إطلالاتها المميزة.. صور

الجمهور يستقبل إليسا بالبلايين في تونس استعدادا لحفلها غدا.. صور

ودعت الفنانة الشابة ياسمينا العبد عام 2025، باستعادة عدد من إطلالاتها التي ظهرت بها بالعديد من المناسبات المختلفة طوال العام.

نشرت ياسمينا العبد الصور عبر حسابها على انستجرام وكتبت: "بعض من إطلالاتي المفضلة في 2025 وداخلين 2026".

آخر مشاركات ياسمينا العبد الفنية

كانت آخر مشاركات ياسمين العبد بمسلسل "ميد تيرم" وسط مجموعة من النجوم الشباب.

تدور أحداث المسلسل داخل أروقة إحدى الجامعات المصرية، حيث نتابع حياة مجموعة من الطلاب المصريين والعرب وهم يواجهون ضغوط الدراسة والصراعات النفسية والتقلبات العاطفية التي تميز مرحلة الجامعة.

ويعكس العمل رحلة كل شخصية في البحث عن هويتها وتحقيق طموحاتها وسط تحديات واقعية يعيشها جيل الشباب.

أعمال تنتظر عرضها ياسمينا العبد قريبا

تشارك ياسمينا العبد بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "ابن النصابة" وسط نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، بطولة كندة علوش، معتز هشام، إنتصار، تأليف عمرو أبو اليزيد وأحمد هشام، إخراج أحمد عبد الوهاب.

