

وكالات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن أي وحدات عسكرية أوروبية يتم نشرها في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

واتهم لافروف، دون تقديم أدلة، الساسة الأوروبيين، أنهم مدفوعون بأطماع في علاقاتهم مع كييف متجاهلين مصالح شعب أوكرانيا وشعوب دولهم.

وأمس السبت، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ستحقق جميع أهداف العملية العسكرية بالقوة إذا لم ترغب أوكرانيا في حل القضية سلميا.

وأكد أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات تزيد الضغط على تشكيلات القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات.

وأضاف بوتين: "هناك من ينصح كييف في الغرب بقبول شروط لائقة لإنهاء النزاع لكن نظام كييف ليس في عجلة من أمره لحل الصراع سلميا، وإذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلميا فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية"، وفقا للغد.