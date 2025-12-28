إعلان

سيرجي لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا ستكون أهدافًا مشروعة لروسيا

كتب : مصراوي

08:14 ص 28/12/2025

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، إن أي وحدات عسكرية أوروبية يتم نشرها في أوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة للقوات المسلحة الروسية.

واتهم لافروف، دون تقديم أدلة، الساسة الأوروبيين، أنهم مدفوعون بأطماع في علاقاتهم مع كييف متجاهلين مصالح شعب أوكرانيا وشعوب دولهم.

وأمس السبت، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بلاده ستحقق جميع أهداف العملية العسكرية بالقوة إذا لم ترغب أوكرانيا في حل القضية سلميا.

وأكد أن القوات المسلحة الروسية تحرز تقدما جيدا على خط الجبهة، مشيرا إلى أن القوات تزيد الضغط على تشكيلات القوات الأوكرانية في جميع الاتجاهات.

وأضاف بوتين: "هناك من ينصح كييف في الغرب بقبول شروط لائقة لإنهاء النزاع لكن نظام كييف ليس في عجلة من أمره لحل الصراع سلميا، وإذا لم ترغب كييف في تسوية الوضع سلميا فستحل روسيا جميع المشاكل بالوسائل العسكرية"، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا روسيا أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية القوات الأوكرانية القوات الأوروبية في أوكرانيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء