داليا مصطفى تنفي مشاركتها الفنان صبري فواز في أحد الأعمال الفنية

كتب : مروان الطيب

02:30 ص 28/12/2025

داليا مصطفى

كتب- مروان الطيب:

نفت الفنانة داليا مصطفى شائعات تم تداولها مؤخرا بشأن مشاركتها الفنان صبري فواز عمل فني جديد، وذلك عبر حسابها على "فيسبوك".

وكتبت داليا مصطفى: "بخصوص الأخبار المتداولة عن مشاركتي في عمل مع الفنان صبري فواز، يشرفني بالطبع معه لكن ذلك لم يتم في الوقت الحالي وإن شاء الله يكون لينا تعاون في المستقبل".

آخر مشاركات داليا مصطفى الفنية

كانت آخر مشاركات داليا مصطفى في الدراما التلفزيونية بمسلسل "علاقة مشروعة" بطولة الفنان ياسر جلال وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

تدور أحداث المسلسل حول تورط عمرو في علاقة مع بثينة، الزوجة السابقة لشريكه أمجد، ويضطر للزواج منها سرا، وإخفاء الأمر عن زوجته الأولى عاليا، ومع تتطور الأمور يجد عمرو نفسه في حيرة بين أمجد وبثينة وعاليا، وعليه اتخاذ قرارا صعبا لمواجهة ما يحدث.

أعمال تنتظر عرضها داليا مصطفى قريبا

تشارك داليا مصطفى بأكثر من عمل فني من المقرر عرضهم خلال الفترة المقبلة منها مسلسل "درش" بطولة الفنان مصطفى شعبان ومن المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2026.

داليا مصطفى على فيسبوك

الصور الأولى من مسلسل "عين سحرية" قبل عرضه في رمضان 2026

بينهن"صفية العمري ولوسي".. إلهام شاهين تحتفل بالكريسماس مع صديقاتها (صور)

داليا مصطفى صبري فواز فيسبوك داليا مصطفى

