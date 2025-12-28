مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

17 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة مصطفى فتحي

كتب : مصراوي

06:03 ص 28/12/2025
    زوجة مصطفى فتحي (3)
    زوجة مصطفى فتحي (4)
    زوجة مصطفى فتحي (1)
    زوجة مصطفى فتحي (5)
    زوجة مصطفى فتحي (6)
    مصطفى فتحي وزوجته (4)
    مصطفى فتحي وزوجته (8)
    مصطفى فتحي وزوجته (18)
    مصطفى فتحي وزوجته (17)
    مصطفى فتحي وزوجته (16)
    مصطفى فتحي وزوجته (15)
    مصطفى فتحي وزوجته (14)
    مصطفى فتحي وزوجته (13)
    مصطفى فتحي وزوجته (9)
    مصطفى فتحي وزوجته (2)
    مصطفى فتحي وزوجته (12)

خطفت هبة خلف زوجة نجم وسط نادي بيراميدز ومنتخب مصر مصطفى فتحي، الأنظار خلال الساعات الماضية، بعد حرصها على دعم زوجها خلال تواجده مع منتخب مصر، في بطولة كأس أمم أفريقيا.

وشاركت هبة عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لزوجها خلال الساعات الماضية، خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني، ووضعت رمز تعبيري قلب.

أبرز المعلومات عن زوجة مصطفى فتحي

وزوجة مصطفى فتحي تدعى هبة خلف، وكان فتحي احتفل بحفل زفافه على هبة في أغسطس من عام 2019 خلال تواجده في صفوف نادي الزمالك.

وأقيم حفل زفاف مصطفى فتحي في ذلك الوقت، في مسقط رأسه بالمنصورة.

وفي عام 2020 رزق مصطفى فتحي بمولودته الأولى من زوجته هبة، واسماها هيا.

وتعد هبة خلف من أشهر زوجات نجوم كرة القدم المصرية، حيث تمتلك 205 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة مصطفى فتحي مصطفى فتحي وزوجته منتخب مصر كأس أمم أفريقيا كأس الأمم الأفريقية

