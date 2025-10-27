إعلان

"فستانك تحفة".. روبي تنشر صور من حفلها الأخير

كتب : مصراوي

04:50 م 27/10/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    حفل روبي
  • عرض 19 صورة
    روبي في حفلها الاخير
  • عرض 19 صورة
    المطربة روبي
  • عرض 19 صورة
    روبي (7)
  • عرض 19 صورة
    روبي على المسرح
  • عرض 19 صورة
    روبي تغني في حفلها الاخير
  • عرض 19 صورة
    الفنانة روبي
  • عرض 19 صورة
    احدث ظهور لروبي
  • عرض 19 صورة
    روبي بفستان ازرق وذهبي
  • عرض 19 صورة
    روبي في وصلة غناء
  • عرض 19 صورة
    روبي تتفاعل مع جمهورها
  • عرض 19 صورة
    روبي تنشر صور لها
  • عرض 19 صورة
    روبي وسط جمهورها
  • عرض 19 صورة
    حفل روبي في سقارة
  • عرض 19 صورة
    المطربة روبي
  • عرض 19 صورة
    حفلة سقارة
  • عرض 19 صورة
    حفل روبي
  • عرض 19 صورة
    روبي ترقص على خشبة المسرح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة- مصراوي

نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مجموعة صور من حفلها الأخير بجوار هرم سقارة

وظهرت روبي في الصور بفستان أنيق باللونين الأزرق والذهبي، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "فستانك تحفة"، "جميلة جدا"، "حلوة أوي يا فنانة"، "قمر العالم"، "اللون يجنن عليكي"، وغيرها من التعليقات

وقدمت روبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها منها: "ليه بيداري كده"، "نمت ننه"، "3 ساعات متواصلة"، "إنت عارف ليه"، "يا ليالي"، "حتة تانية" وغيرها من الأغاني

روبي فيسبوك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

4 عوامل.. خبراء الذهب يفسرون أسباب تراجع أسعار الذهب عالميا ومحليا
- أول مرة منذ هجوم 7 أكتوبر.. إسرائيل تُنهي حالة الطوارئ في الجنوب
- "رجلها كانت مكسورة وسيناريو الابتزاز".. مفاجآت جديدة في جريمة فيصل المرعبة