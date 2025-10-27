"فستانك تحفة".. روبي تنشر صور من حفلها الأخير
كتب : مصراوي
القاهرة- مصراوي
نشرت الفنانة روبي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، مجموعة صور من حفلها الأخير بجوار هرم سقارة
وظهرت روبي في الصور بفستان أنيق باللونين الأزرق والذهبي، وحازت إطلالتها على إعجاب جمهورها ومتابعيها
وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "فستانك تحفة"، "جميلة جدا"، "حلوة أوي يا فنانة"، "قمر العالم"، "اللون يجنن عليكي"، وغيرها من التعليقات
وقدمت روبي خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها منها: "ليه بيداري كده"، "نمت ننه"، "3 ساعات متواصلة"، "إنت عارف ليه"، "يا ليالي"، "حتة تانية" وغيرها من الأغاني