بدون مكياج.. عائشة بن أحمد تخطف الأنظار في أحدث ظهور (صور)

كتب : نوران أسامة

06:39 م 26/10/2025
    عاشة بن أحمد (5)
    عاشة بن أحمد (3)
    عاشة بن أحمد (1)
    عاشة بن أحمد (2)

خطفت الفنانة عائشة بن أحمد الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ولاقت إعجابًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت عائشة الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "اللون الأخضر يغيّر كل شيء"، وظهرت خلالها بدون مكياج بإطلالة طبيعية ناعمة.

وحازت الصور على تفاعل كبير من الجمهور، وجاءت أبرز التعليقات: "إنتِ كل الورد والزهور الجميلة"، "السكر بتاعنا"، "جميلة جدًا"، "كيوت"، "رقيقة"، "قمر".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد كان مسلسل "الغاوي" الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته النجم أحمد مكي.

عائشة بن أحمد إنستجرام عائشة بن أحمد إطلالة عائشة بن أحمد

