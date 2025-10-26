قدم دور طبيب في "العتاولة".. أحمد يوسف: مزنوق ومحتاج شغل

عبر الفنان أحمد يوسف، عن استيائه من حالة التجاهل التي يعاني منها، خاصة بعد تأكيده حاجته للعمل.

وكتب أحمد يوسف، عبر صفحته في موقع فيسبوك: بناء على تجربة شخصية.. ليه الناس بتبعد عن المحتاج.. يعني أنا قبل ما اتحط في الظروف المنيلة، اللي أنا فيها كانت ناس كتير بتسأل عليا وناس كتير بتعمل لايكات وبوستات للدعم".

وتابع: "أول ما قلت إني محتاج الشغل في أدوار حلوة لأني مزنوق جدا، ولأن العمر بيجري بيا.. بقى مفيش غير واحد ولا اتنين بيدعموني، الناس بعدت مرة واحدة حتى لايك الدعم مبقاش موجود".

وظهر أحمد يوسف، خلال موسم رمضان الماضي، في مسلسلات: 80 باكو، الشرنقة، منتهي الصلاحية.

وأدى أحمد يوسف، شخصية طبيب النساء والولادة، الموقوف عن العمل، في الجزء الأول من مسلسل "العتاولة".