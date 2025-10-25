رمضان 2026 .. هاني شاكر ينتهي من تسجيل أغنية "أيام مفترجة"

أول رد من منة شلبي على زواجها من المنتج أحمد الجنايني

كتب- هاني صابر:

انتهى المطرب هاني شاكر من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "أيام مفترجة"، والمقرر طرحها خلال شهر رمضان المقبل 2026 بشكل رسمي.

الأغنية الجديدة تحمل طابعًا دينيًا واجتماعيًا يعكس روحانية الشهر الكريم وتلامس مشاعر الجماهير.

تأتي الأغنية ثمرة تعاون هاني شاكر مع نخبة من المبدعين، حيث كتب كلماتها الشاعر حسني حجاج، ولحنها ووضع توزيعها الموسيقي محمد بدرخان، فيما تولى مودي منير مهمة المكس والماستر، الناي محمد مصطفى ، العود وليد سلامة.

يُذكر أن، هاني شاكر يستعد للمشاركة في عدد من الفعاليات الفنية البارزة خلال الفترة القادمة، أبرزها مهرجان الموسيقى العربية في مصر، بالإضافة إلى العديد من الحفلات الغنائية في مختلف الدول العربية.