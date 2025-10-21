إعلان

بإطلالة شتوية.. جلسة تصوير مميزة لـ صبا مبارك في باريس (صور)

كتب : معتز عباس

06:50 م 21/10/2025
    صبا مبارك في باريس (1)
    صبا مبارك في باريس (4)
    صبا مبارك في باريس (6)
    صبا مبارك في باريس (3)
    صبا مبارك في باريس (2)

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها من رحلتها الخارجية في أحد دول أوروبا.

ونشرت صبا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء تواجدها في باريس، وعلقت: "أنا لست كامله ولكن أنا فريده من نوعي".

وظهرت صبا بإطلالة شتوية مميزةو، مرتدية فستان مفتوح من الأسفل، وبالطو شتوي، خطفت به أنظار المتابعين.

قدمت صبا مبارك، مسلسل 220 بطولة كريم فهمي، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

الفنانة صبا مبارك صبا مبارك بإطلالة شتوية صبا مبارك على إنستجرام صبا مبارك في باريس

