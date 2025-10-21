بإطلالة شتوية.. جلسة تصوير مميزة لـ صبا مبارك في باريس (صور)

مصطفى هريدي: "اتهموني ظلم بتعاطي المخدرات وغيابي عن الفن مش بإرادتي"

مصطفى هريدي: بدايتي من كليب "أمي الحبيبة" وانطلاقتي الحقيقية مع الزعيم

شاركت الفنانة صبا مبارك متابعيها على السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها من رحلتها الخارجية في أحد دول أوروبا.

ونشرت صبا مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء تواجدها في باريس، وعلقت: "أنا لست كامله ولكن أنا فريده من نوعي".

وظهرت صبا بإطلالة شتوية مميزةو، مرتدية فستان مفتوح من الأسفل، وبالطو شتوي، خطفت به أنظار المتابعين.

قدمت صبا مبارك، مسلسل 220 بطولة كريم فهمي، بمشاركة، علي الطيب ، حنان سليمان ، عايدة رياض ، يوسف رفعت ولينا صوفيا ومن إنتاج شركة صباح إخوان، وتأليف محمود زهران ، سيناريو وحوار: نادين نادر، ومن إخراج كريم العدل".

اقرأ أيضا..

بحضور ليلى علوي.. "الجونة السينمائي" يحتضن جلسة "السينما ومذاق الحياة"

أول تعليق من يسرا على بكائها مع حسين فهمي في جلسة مهرجان الجونة السينمائي اليوم