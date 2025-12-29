لهذا السبب.. بدرية طلبة تتصدر التريند

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الفنانة بدرية طلبة، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها الأخيرة حول اتهامها بقتل زوجها وإهانتها للشعب المصري.

وقالت بدرية طلبة في تصريحات لها على هامش احتفالية "مفيد فوزي وآمال العمدة" : "اللي حصل معايا على السوشيال ميديا دي كانت حملة وأنا ساعدت فيها وأنا اللي قليت من نفسي لاني أكبر من اني ارد على حد بيتهمني في قتل جوزي، وطالما أنا رديت عليه أتحمل نتيجة غلطي، ولكن إن أنا أتهم بإهانة الشعب المصري ده محصلش".

وكانت الفنانة بدرية طلبة، أكدت في تصريحات سابقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ملاحقتها القانونية لعدد من الشخصيات المؤثرة بعد حملة تشويه ضدها.

وقالت بدرية طلبة: " لا يضيع حق ورائه مطالب وأنا ضهر نفسي وهجيب حقي من أي حد إدعى عليا ورماني بالباطل هجيبه مترحل ومتكلبش، ده حقي ومش هسيبه وبكررها الحملة اللي اتعملت عليا لتشويه صورتي من واحدة بالكويت بلقيس مدعية النبوة وآسيا في تركيا وللأسف بخو سمهم في ودان الناس البسيطة اللي صدقوهم لكن كله هيجي وهجيب حقي بالقانون".

وفي وقت سابق، خرجت بدرية طلبة بمقطع لايف عبر حسابها على فيسبوك، ردت من خلاله على اتهامات تسببها في وفاة زوجها المخرج الراحل مصطفى سالم، وقالت فيه: " قالوا عني قتلت جوزي وخدت أعضائه، ما أنا مافيا بقى، أنتم عايزين مني ايه وليه الفيديوهات دي كل شوية، أختي النهاردة يتقالها إني مقبوض عليا، أنا قاعدة أهو في بيتي.. قالوا عليا أنا ووفاء عامر بنمضي الناس المحتاجة على استمارات علشان ناخد أعضائهم ، إيه الدماغ دي؟".

يذكر أن، آخر أعمال بدرية طلبة مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرضا في دراما رمضان 2025.