تحدث الفنان مصطفى هريدي عن بداياته الفنية وعلاقته بالفنان الكبير عادل إمام، مؤكدًا أن انطلاقته الحقيقية جاءت من خلال العمل مع الزعيم، بعدما بدأ مشواره في كليب "أمي الحبيبة" مع المطرب هشام عباس.

وقال هريدي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة": "وصلت إلى الزعيم عادل إمام عن طريق المخرج علي إدريس، بسبب نجاح أغنية أمي الحبيبة مع هشام عباس، وكان أول فيلم يخرجه علي إدريس هو التجربة الدنماركية، وتحدث معي وقتها وقال لي: تعالى هتشارك معانا في الفيلم بدور رجل البيتزا".

وأضاف: "خلال التصوير، تحدث معي الزعيم عادل إمام عن المشهد، وقال لي اتكلم وإنت بتدخل بالبيتزا مش تدخل وتخرج بس، فقلت له إفيه (موز) في إشارة إلى الفنانة نيكول سابا وهي تؤدي دور الراقصة، وكان هناك مشهد ثالث في القسم، قلت فيه نفس الإفيه لكنه لم يعرض".

وتابع: "في فيلم (مرجان أحمد مرجان)، الزعيم عادل إمام هو من رشحني للمشاركة، وكانوا وقتها يصورون مشاهد الفيلم، وقال الزعيم مصطفى هريدي معانا في مشاهد الجامعة، وكنت أذهب يوميا للتصوير حتى جاء مشهد الفنانة ميرفت أمين، وقلت لها وقتها: (نقضي.. إنتي فلة قشطة، ونجح جدًا".

وأضاف هريدي ومن بعد هذا المشهد ونجاحه كنت أشارك معهم في جميع المشاهد في باقي الفيلم، وكنا نصور في مسرح الزعيم، وفي مشهد التخرج قالوا لي: "وأنت طالع خذ شهادة التخرج امشي ومتاخدش الشهادة، وبالفعل قمت بذلك، وأحدث وقتها ضحكا غير طبيعي، وكانت نهاية حلوة جدا للدور وللفيلم، وهذا الفيلم ترك بصمة في حياتي"

واستكمل: قدمت أعمالا أخرى مثل حبك نار" و"ابن القنصل" و"خالتي فرنسا" وغيرها، ولم أندم على أي فيلم شاركت فيه، حتى فيلم "مجنون أميرة" لم أندم عليه، وأتمنى المشاركة مع الزعيم دائما، وأعشق جمهور المسرح، وأفضل النجم أحمد حلمي

