بسمة داوود تتألق بالأحمر على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

بالدموع.. مصطفى هريدي يكشف مأساة ابتعاده عن ابنه: "ماشوفتش ابني من ٧ سنين"

مصطفى هريدي: "اتهموني ظلم بتعاطي المخدرات وغيابي عن الفن مش بإرادتي"

مصطفى هريدي: بدايتي من كليب "أمي الحبيبة" وانطلاقتي الحقيقية مع الزعيم

شاركت الفنانة أروى جودة جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، وظهرت برفقة زوجها رجل الأعمال جون باتيست في لقطات رومانسية لاقت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت أروى الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت بكلمات رومانسية قالت فيها: "أنا أحبك دائمًا وإلى الأبد".

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع منشورها، حيث علّق الفنان ياسر جلال قائلًا: "مبروك أجمل عروسة وعريس".

كما علّقت الفنانة شيرين رضا بقولها: "لطيفين أوي.. بجد مذهلين"، بينما علقت الفنانة آيتن عامر بـ رمز القلب.

ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من متابعي أروى، ، وجاءت أبرز التعليقات: "ما شاء الله بجد"، "جمالكم"، "ملكة"، "عسلات ما شاء الله، ربنا يحفظكم حبايبي".

يُذكر أن أروى جودة كانت قد احتفلت بعقد قرانها على جون باتيست في يناير 2025.

وعُرض للفنانة مؤخرًا مسلسل "ساعته وتاريخه"، الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول قضايا واقعية شهدتها المحاكم المصرية، من تأليف محمود عزت، وإخراج عمرو سلامة.

اقرأ أيضًا:

مصطفى كامل يحتفل بعيد ميلاد زوجته: " تاج راسي وزينة حياتي"

وفاة نجل الشاعر الراحل محمد حمزة.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

ساموزين يعود إلى الإخراج من جديد في كليب أغنيته الرومانسية "I Love You Moot"‬