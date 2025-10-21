وفاة نجل الشاعر الراحل محمد حمزة.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، أحمد محمد حمزة، نجل الشاعر الراحل محمد حمزة، بعد صراع مع المرض.



وأعلن الفنان عماد إسماعيل، "زوج المخرجة دعاه محمد حمزة" عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن الوفاة، وكتب: "أحمد محمد حمزة، حمادة الطيب الجميل الجدع ،أخو دعاء مراتي، ابن الشاعر الكبير الأستاذ محمد حمزة روحه الجميلة صعدت للسما، بهدوء زي جمال روحه بالظبط، مع السلامة يا حمادة يا حبيبي".



وتابع: "صلاة الجنازة اليوم الثلاثاء ٢١ أكتوبر بعد صلاة الظهر بمسجد حسين صدقي بالمعادي".



وأضاف: "دعواتكم لحمادة الجميل، ولدعاء ودينا إن ربنا يصبر قلوبهم".



ويعد الشاعر الراحل محمد حمزة، من أبرز رموز كتابة الأغاني، إذ كتب 37 أغنية للعندليب عبد الحليم حافظ، ومنها: مداح القمر، سواح، أي دمعة حزن لا، موعود، وغيرها.



وغنى من كلمات الشاعر الراحل محمد حمزة، عفاف راضي، صباح، وردة، فايزة أحمد، محمد رشدي، سميرة سعيد، هاني شاكر،

كاظم الساهر.