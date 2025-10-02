25 صورة لنجوم الفن بحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية الـ 41 (صور)

حدث في الفن| منى هلا تكشف تعرضها للتحرش وهجوم على ياسمين صبري بسبب ملابسها



تصوير - حازم جودة:



حضر عدد من نجوم الفن حفل افتتاح الدورة الـ 41 بمهرجان الاسكندرية السينمائي الذي أقيم مساء الخميس على مسرح مكتبة الإسكندرية، وتحمل الدورة هذا العام اسم الفنانة ليلى علوي.



ومن بين النجوم الذين حضورا الافتتاح كلا من رياض الخولي والمخرج خالد يوسف والهام شاهين، وليلى علوي وشيرين، فردوس عبدالحميد و سوزان نجم الدين ورانيا فريد شوقي ومنال سلامة وسلوى محمد علي وأحمد رزق.



وقدّم حفل الافتتاح الإعلامي إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، وبدأ الحفل بأغنية ترحيبية للمطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة فاطمة محمد علي.



وألقى رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، وتم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.



وشهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم: المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.



ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.