كيف علق الجمهور على ظهور بيونسيه بالحجاب في قطر؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقاطع فيديوهات وصور للنجمة العالمية بيونسيه وهي تتسوق بأحد المولات في قطر.

ظهرت بيونسيه مرتدية الحجاب، وحازت الصور على إعجاب جمهورها ومحبيها من حول العالم، منهم في الشرق الأوسط الذين أشاروا إلى احترامها التقاليد الإسلامية، والبعض الآخر قال أن ما فعلته هو مجرد محاولة للتخفي.

وعلق الجمهور: "ياريت تحترموا خصوصياتها"، "بتحاول تستمتع بوقتها من غير دوشة"، "فكرتني بمايكل جاكسون كان متعود يتخفى زيها"، "كانت بتحاول تتسوق من غير ما حد يعرفها".

وكشف متحف قطر الوطني خلال الساعات القليلة الماضية، عن زيارة زوج بيونسيه ومطرب الراب الأمريكي جاي زي، وتم نشر الصور عبر صفحة المتحف الرسمية على "انستجرام" وكتب عليها: " سعدنا بالترحيب بـ جاي زي في متحف قطر الوطني، حيث شاركنا قصة التراث الغني لوطننا".

تواصل النجمة بيونسيه إحياء العديد من الحفلات الغنائية حول العالم، ضمن جولتها الغنائية والتي تشهد حضور جماهيري ضخم وتقدم خلالها باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

