بعد أشهر من ارتباطهما.. انفصال توم كروز وآنا دي آرماس

انفصل النجم الأمريكي توم كروز عن الممثلة الكوبية آنا دي آرماس، وذلك بعد علاقة لم تدم طويلًا.

ووفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني، فإن الانفصال جاء بعد زواج استمر 3 أشهر، وعلاقة امتدت لنحو تسعة أشهر بين الثنائي.

وكان كروز (63 عامًا) وآنا دي آرماس (37 عامًا) قد أعلنا علاقتهما رسميًا في يوليو الماضي، بعدما رُصدا معًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة وودستوك بولاية فيرمونت الأمريكية، حيث التُقطت لهما صور وهما يتجولان في أجواء رومانسية.

اقرأ أيضًا:

إصابة الفنان معتصم النهار خلال تصوير مشاهده بفيلم "نصيب" بالغردقة.. صور

خالد جلال يتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ لعام 2025 (صور)

نتقابل في الجونة.. كريم الشناوي يروّج لفيلمه الجديد "السادة الأفاضل"