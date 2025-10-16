إعلان

بعد أشهر من ارتباطهما.. انفصال توم كروز وآنا دي آرماس

كتب : نوران أسامة

01:59 م 16/10/2025
انفصل النجم الأمريكي توم كروز عن الممثلة الكوبية آنا دي آرماس، وذلك بعد علاقة لم تدم طويلًا.

ووفقًا لما ذكره موقع ديلي ميل البريطاني، فإن الانفصال جاء بعد زواج استمر 3 أشهر، وعلاقة امتدت لنحو تسعة أشهر بين الثنائي.

وكان كروز (63 عامًا) وآنا دي آرماس (37 عامًا) قد أعلنا علاقتهما رسميًا في يوليو الماضي، بعدما رُصدا معًا خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدينة وودستوك بولاية فيرمونت الأمريكية، حيث التُقطت لهما صور وهما يتجولان في أجواء رومانسية.

انفصال توم كروز توم كروز آنا دي آرماس

