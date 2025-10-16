إعلان

رمضان 2026.. محمد رجب يتعاقد على مسلسل "قطر صغنطوط"

كتب : منال الجيوشي

12:07 م 16/10/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمد رجب (3)
  • عرض 4 صورة
    محمد رجب (5)
  • عرض 4 صورة
    محمد رجب (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعاقد الفنان محمد رجب، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "قطر صغنطوط"، لينافس به في سباق دراما رمضان 2026.

مسلسل "قطر صغنطوط" من تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج هاني حمدي، وسيتم بدء التحضيرات الأولية له واختيار كاست العمل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "الحلانجي" بطولة: أيتن عامر، أحمد وفيق، هالة فاخر، عبير صبري، محمد لطفي، دانا حلبي، ومن إخراج معتز حسام

محمد رجب مسلسل قطر صغنطوط رمضان 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"النواب" يؤجل موعد تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
في أسبوعين.. تراجع أسعار 20 سيارة جديدة بمصر حتى مليون جنيه