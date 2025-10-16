رمضان 2026.. محمد رجب يتعاقد على مسلسل "قطر صغنطوط"

هند عبدالحليم جريئة و"سيلفي" مايا دياب.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

تعاقد الفنان محمد رجب، على بطولة مسلسل جديد بعنوان "قطر صغنطوط"، لينافس به في سباق دراما رمضان 2026.

مسلسل "قطر صغنطوط" من تأليف محمد سمير مبروك، إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج هاني حمدي، وسيتم بدء التحضيرات الأولية له واختيار كاست العمل خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رجب مسلسل "الحلانجي" بطولة: أيتن عامر، أحمد وفيق، هالة فاخر، عبير صبري، محمد لطفي، دانا حلبي، ومن إخراج معتز حسام