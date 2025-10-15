إعلان

بعد استخدامها الـ ai..رضوى الشربيني: "مش كنت طلعت طيارة أحسن" (صور)

كتب : هاني صابر

08:58 م 15/10/2025
شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها باستخدام ai.

ونشرت "رضوى"، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس كابتن طيار، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لما Ai يحقق حلمك.. مش كنت طلعت طيارة أحسن".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "لو طلعتي طيارة مكناش شوفنا القمر ده، عسل، لايق عليكي، جميلة فيها".

يذكر أن، رضوى الشربيني هي مذيعة برنامج "هي وبس" عبر شاشة DMC، والذي يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية واقعية.

