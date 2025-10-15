بعد استخدامها الـ ai..رضوى الشربيني: "مش كنت طلعت طيارة أحسن" (صور)

أبطال وصناع "كلهم بيحب مودي" يحتفلون بـ ياسر جلال نائبًا في مجلس الشيوخ..

مديحة كامل وشيرين سيف النصر.. 25 صورة لجميلات الفن قبل الفيلر والبوتوكس

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها باستخدام ai.

ونشرت "رضوى"، الصور التي ظهرت فيها مرتدية ملابس كابتن طيار، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لما Ai يحقق حلمك.. مش كنت طلعت طيارة أحسن".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "لو طلعتي طيارة مكناش شوفنا القمر ده، عسل، لايق عليكي، جميلة فيها".

يذكر أن، رضوى الشربيني هي مذيعة برنامج "هي وبس" عبر شاشة DMC، والذي يناقش قضايا اجتماعية وإنسانية واقعية.