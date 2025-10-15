بالصور.. سهر الصايغ تؤدي مناسك العمرة

حرصت الفنانة سهر الصايغ على تأدية مناسك العمرة، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت سهر، صورًا لها بجوار الكعبة، والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحمد لله"، والتي تفاعل معها نجمات الفن، دينا فؤاد، ومنى ممدوح، ونيرمين ماهر وياسمين جمال.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهر الصايغ بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

