إعلان

بالصور.. سهر الصايغ تؤدي مناسك العمرة

كتب : معتز عباس

08:54 م 15/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    سهر الصايغ في المدينة المنورة (1)
  • عرض 7 صورة
    سهر الصايغ في المدينة المنورة (2)
  • عرض 7 صورة
    سهر الصايغ في المدينة المنورة (3)
  • عرض 7 صورة
    سهر الصايغ في المدينة المنورة (4)
  • عرض 7 صورة
    سهر الصايغ امام الكعبة (3)
  • عرض 7 صورة
    سهر الصايغ امام الكعبة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حرصت الفنانة سهر الصايغ على تأدية مناسك العمرة، بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت سهر، صورًا لها بجوار الكعبة، والمسجد النبوي عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحمد لله"، والتي تفاعل معها نجمات الفن، دينا فؤاد، ومنى ممدوح، ونيرمين ماهر وياسمين جمال.

وكانت آخر مشاركات الفنانة سهر الصايغ بمسلسل "حكيم باشا" بطولة الفنان مصطفى شعبان وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

اقرأ أيضا..

بإطلالة غريبة.. ميس حمدان تُثير الجدل بأحدث ظهور وتغلق التعليقات

بحضور نجوم الفن.. محمد خضر يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

سهر الصايغ امام الكعبة سهر الصايغ تؤدي مناسك العمرة الفنانة سهر الصايغ سهر الصايغ على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان