فستان بظهر مكشوف.. يارا السكري تخطف الأنظار من أحدث ظهور

خضعت الفنانة يارا السكري لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت يارا بإطلالة أنيقة وارتدت فستان بظهر مكشوف، خطفت به الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يارا السكري شاركت في السباق الرمضاني 2025 بمسلسل فهد البطل، إخراج محمد عبدالسلام، بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، لوسي، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، صفوة، غادة طلعت، مجدي بدر، محسن منصور.

يذكر أن يارا السكري تشارك الفنان أحمد العوضي بطولة مسلسل "علي كلاي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.

