فستان جريء وظهر مكشوف.. أيتن عامر تتألق بأحدث جلسة تصوير والجمهور يعلق
كتب- مروان الطيب:
خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "فيسبوك".
ظهرت أيتن مرتدية فستان جذاب خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "أحلى أيتن منورة، حلوة بزيادة، منورة الدنيا يا فنانة".
وكانت آخر مشاركات أيتن عامر الفنية بمسلسل "الحلانجي" بطولة الفنان محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.
يذكر أن أيتن عامر تشارك الفنان ياسر جلال بطولة مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي" المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026.
