"أرق فنانة".. مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة بالبنفسجي

"القمر".. ميرنا جميل تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

نشرت الفنانة مي عمر مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت مي في الإطلالات بفستان جمبسوت ضيق باللون البنفسجي، نسقته مع بوت طويل من الفرو بنفس اللون ونظارة شمسية كبيرة.

ولاقت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها الذين أشادوا بجمالها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "القمر بنفسه"، "واو"، ""قمراية"، "تجنني يا ميمي"، "أرق فنانة".

يذكر أن الفنانة مي عمر تعاقدت مع المنتج أحمد السبكي لبطولة فيلم "شمشون ودليلة".

وكتب السبكي، عبر حسابه على إنستجرام: "شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع، المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجمة مي عمر على بطولة فيلم شمشون ودليلة والتي ستجسد شخصية (دليلة) وسيكون اللقاء الأول لها مع النجم أحمد العوضي والذي سيجسد دور (شمشون)".

وتابع: "تم رصد ميزانية ضخمة للعمل للخروج بأفضل صورة.. لما يتضمنه من مشاهد أكشن وإثارة وكوميديا ويتم الآن الاستقرار على دولة أوروبية لتصوير جزء من أحداث الفيلم هناك".

وأضاف: "ويجري الآن العمل على التحضيرات الأولية وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الأخرى قريبا".