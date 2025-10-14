"مازلت أنتظرك".. رانيا محمود ياسين تُحيي ذكرى رحيل والدها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة رانيا محمود ياسين، الذكرى السنوية الخامسة لرحيل والدها الفنان الكبير محمود ياسين.

ونشرت "رانيا" صورة أرشيفية لوالدها الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتبت: "الأيام تمضي والسنين تمر وما زلت أَنتظرك يا حبيبي، وحشتني أوي، رحمك الله وأسكنك جنات النعيم في عليين، فاتت خمس سنين، عجيب أمر البني آدم، تمر السنين على الرحيل ولكن القلب لا يستوعب حركة الزمن السريعة ومرور السنين، لأن الغاليين في القلوب صعب نحس إنهم رحلوا. الله يرحمك يا حبيبي، رحمك الله يا أبي، روح وريحان وجنات النعيم في صحبة الأنبياء والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقًا".

يُذكر أن الفنان الراحل محمود ياسين رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020، بعد مسيرة فنية حافلة قدّم خلالها عشرات الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في تاريخ السينما والتلفزيون المصري.

