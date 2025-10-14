وفاة شقيق المطربة ميادة الحناوي بعد صراع مع المرض

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

دنيا سامي

خضعت الفنانة دنيا سامي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت مرتدية إطلالة كاجوال وكانت باللونين الأبيض والأسود.

محمد رمضان

احتفل الفنان محمد رمضان بانتهاء تصوير فيلم "أسد"، ونشر صورًا مع طاقم عمل الفيلم عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

أحمد سعد

نشر قائد المنتخب المصري ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالفنان أحمد سعد على أرضية استاد القاهرة الدولي احتفالا بتأهل المنتخب الوطني رسميا لتصفيات كأس العالم 2026.

دينا فؤاد

خضعت الفنانة دينا فؤاد لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت مرتدية فستان أنيق وجذاب خطفت به الأنظار.

نسرين طافش

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، أحدث ظهور لها، وظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان جريء، وعلقت: "لم أشعر بهذا من قبل".