بإطلالة غريبة.. أحدث ظهور لـ ريم سامي بفرنسا والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

02:08 م 13/10/2025
شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا ظهرت فيها بإطلالة غريبة خلال تواجدها بفرنسا.

ونشرت ريم، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلة باريس".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ملكة، قمر، اطلالة غريبة عليكي، التغيير حلو".


يُذكر أن آخر أعمال ريم سامي كان مسلسل "نسل الأغراب"، بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ومن إخراج محمد سامي.

