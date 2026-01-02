إعلان

غادة عبد الرازق تقاضي الشركة المنتجة لمسلسلها "عاليا" تعرف على التفاصيل

كتب : مروان الطيب

12:16 ص 02/01/2026

غادة عبد الرازق

أصدر مكتب ياسر قنطوش محامي الفنانة غادة عبد الرازق بيانا أعلن خلاله عن مقاضاة الشركة المنتجة لمسلسل "عاليا" بطولة الفنانة غادة عبد الرازق بسبب إخلالها ببنود العقد.

ونشر "قنطوش" البيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وجاء كالتالي:

يعلن مكتب المستشار ياسر قنطوش بصفته المستشار القانوني للفنانة غادة عبد الرازق، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة المنتجة سكرمو للإنتاج الفني حيث أن الفنانة قد تعاقدت مع الشركة سالفة الذكر على إنتاج مسلسل لعرضه في موسم رمضان القادم ويحمل اسم عاليا ولما كانت الشركة المنتجة لم تفي بالتزاماتها القانونية الواردة بالعقد المبرم".

وتابع البيان: "فقد تم تأجيل تصوير المسلسل لأكثر من مرة دون مبرر وقد نما إلى علمها بأن الشركة المنتجة قد قامت بالتسويق وذلك ببيع المسلسل داخليا وخارجيا دون البدء في تصوير أي مشهد من المشاهد الخاصة بالمسلسل ودون الحصول على أي حق من حقوقها المالية المنصوص عليها في العقد، والذي ترتب عليه تربح الشركة من البيع باسم الفنانة دون إتمام تصوير المسلسل".

وانتهى البيان: "لذلك تهيب الفنانة غادة عبد الرازق للشركة المنتجة عدم التعامل باسمها في التسويق بالمسلسل باسمها الفني وأنه منذ هذه اللحظة ليس لها علاقة بهذا العمل، وكلفت مكتب المستشار ياسر قنطوش باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن حفظ حقوقها الأدبية والمعنوية والمادية ومخاطبة الجهات المختصة بعدم إصدار تصاريح لهذا العمل".

مستند

