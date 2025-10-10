أميرة أديب بسبب الهجوم عليها:" جالي اكتئاب وقعدت في السرير شهرين"

ردت الفنانة أميرة أديب على الانتقادات التي طالتها خلال الفترة الماضية، بعد طرحها عدد من الأغاني عبر قناتها على "يوتيوب" أو على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعن مدى تأثرها بهذه الانتقادات قالت أميرة في تصريحات تلفزيونية: "كنت مكتئبة جدا وكنت في السرير شهرين ومكنتش فاهمة ليه الناس كلها قالبة عليا، ايه اللي عملته غلط، وكنت بتشتم كتير".

وطرحت الفنانة أميرة أديب مؤخرًا أغنيتها الجديدة "تصبيرة"، وذلك في تعاونها الأول مع وارنر ميوزيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعد توقيع العقد بينهما، لتنضم إلى قائمة أبرز الأصوات الواعدة في المنطقة.

وتحمل الأغنية اسم "تصبيرة" - وهو تعبير عربي عن المقبلات - وندخل الفنانة الشابة وكاتبة الأغاني التي سبق وأصدرت 3 أغاني مستقلة أحدثت صدى واسعاً في حينها، مرحلة جديدة تحت راية Warner Music MENA.

اقرأ أيضا:

تطورات حالة الفنان منير مكرم الصحية (خاص)

اليوم.. انطلاق مسيرة افتتاح موسم الرياض 2025 بعروض عالمية وبالونات عملاقة من نيويورك