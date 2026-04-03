حضرت الفنانة أميرة أديب حفل خطوبة نور ابن عمها الإعلامي عمرو أديب، والمقام مساء اليوم الجمعة بحضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة.

أميرة أديب تقدم شبكة ابن عمها نور عمرو أديب

وظهرت أميرة أديب وهى تحمل شبكة العريس في حفل خطوبة نجل عمرو أديب، وقامت الإعلامية لميس الحديدي بإعطاء المصوغات الذهبية لنجلها لـ"تلبيس" عروسته شبكتها.

تعليق بوسي شلبي على حفل خطوبة نجل عمرو أديب ولميس الحديدي

وكانت الإعلامية بوسي شلبي نشرت مقاطع فيديو من حفل خطوبة نجل عمرو أديب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، وعلّقت عليها قائلة: "اليوم خطوبة ابن أعز الناس لميس وعمرو.. مبروك يا غالين".



وأظهرت الصور والفيديوهات المتداولة من حفل خطوبة نجل عمرو أديب جانبا من أجواء الاحتفال، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا الصور على نطاق كبير، معربين عن تهانيهم للعروسين ومتمنين لهما حياة سعيدة.

اقرأ أيضا:

