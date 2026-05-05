برلماني: خسائر الهيئات الاقتصادية "تعكس فشلًا إداريًا وعبئًا على الموازنة"

كتب : نشأت حمدي

05:31 م 05/05/2026

مجلس النواب

أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه للحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

وقال عبد الحفيظ في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس: "لا يجوز أن تتجاوز النفقات حدود الموارد، ولا يجوز أن يمر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مرور الكرام".

وأضاف أن التقرير يشير إلى أن 58.9% من تمويل المشروعات الاستثمارية يأتي من قروض محلية وأجنبية، متسائلًا: "لماذا تصر الحكومة على التوسع في الاقتراض؟ ولماذا نحمّل الأجيال القادمة أعباءً ليست مسؤوليتها؟ ولماذا يتم ترحيل الأزمة بدلًا من حلها؟".

وتابع عضو مجلس النواب أن الهيئات الاقتصادية أصبحت عبئًا وليست سندًا، موضحًا أنها يفترض أن تكون قاطرة للتنمية، إلا أنها في الواقع تمثل عبئًا على الخزانة العامة، لاسيما مع تراجع التمويل الذاتي للهيئات الاقتصادية إلى 25.6%.

وأكد عبد الحفيظ أن هذه الأرقام تكشف عن وجود فشل إداري واضح، متسائلًا: "من المسؤول عن هذا الفشل الإداري؟ هل هو المواطن؟ هل من المنطقي أن نقول للمواطن إنه سيتحمل فاتورة فشل إداري لهيئات يُفترض أنها تحقق أرباحًا؟".

الموازنة العامة مجلس النواب الجهاز المركزي للمحاسبات

