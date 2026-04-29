كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا بعد ظهورها بإطلالة جريئة وغير تقليدية، خلال ظهورها على غلاف إحدى المجلات الشهيرة.

وشاركت أميرة جمهورها مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهرت في إطلالتها مرتدية فستانًا أسود بتصميم أنيق وجريء بقماش شفاف،مع تسريحة شعر "غريبة" عبارة شكل من الضفائر غير مألوف.

ماذا كتبت أميرة أديب عن نفسها

وكتبت أميرة تعليقًا على الصور: "يراني البعض كفتاة ثرية من أبوين مشهورين والناس عمومًا تعتقد أن الفتيات الثريات يندرجن ضمن فئة الفتاة المدللة والمتنمرة، وهذا تحيّز مسبق تجاهي أنا أميرة الإنسانة الحقيقية".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، حيث جاءت التعليقات مشيدة بجمالها وجرأتها في اختيار إطلالات مختلفة.

آخر أعمال أميرة أديب

مشاركة أميرة أديب في السلسلة الوثائقية العالمية "Follow Her"

يذكر أن أميرة أديب شاركت في السلسلة الوثائقية العالمية "Follow Her"، التي تهدف لتقديم وتوثيق نماذج نسائية مؤثرة، ممثلةً مصر في هذا المشروع.

وغابت أميرة أديب عن موسم دراما رمضان 2026، بينما كان آخر أعمالها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "عايشة الدور"، بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، وفدوى عابد.

