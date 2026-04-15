عرضت الفنانة الشابة أميرة أديب مساعدة متابعيها من المغتربين الذين لا يستطيعون توفير ثمن تذكرة السفر لرؤية أسرهم.

تعليق أميرة أديب



ونشرت أميرة مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، قالت خلاله: "عارفة اللي أنا هقوله غريب أوي ومش عارفة هعمله إزاي، ولكن هل في حد من اللي عملوا فولو بقاله كتير مشفش أهله أو أهله مشافوش ابنهم، عشان عايشين في بلاد مختلفة ومش عارفين يجيبوا تذكرة؟ ابعتولي أنا عايزة أساعد".

مشاركة أميرة أديب في السلسلة الوثائقية العالمية "Follow Her"



وكانت الفنانة أميرة أديب قد شاركت في السلسلة الوثائقية العالمية "Follow Her"، التي تهدف لتقديم وتوثيق نماذج نسائية مؤثرة، ممثلةً مصر في هذا المشروع.

أحدث أعمال أميرة أديب



وغابت أميرة أديب عن موسم دراما رمضان 2026، بينما كان آخر أعمالها في رمضان 2025 من خلال مسلسل "عايشة الدور"، بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، محمد ثروت، محمد كيلاني، سماء إبراهيم، وفدوى عابد.

حسين فهمي يشارك صورًا من رحلته لـ الصين أثناء تصوير فيلمه الجديد





ألحان عمار الشريعي.. علي الحجار يطرح أغنية "مش فارقلي" غدًا



