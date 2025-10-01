"شارابوفا المجال".. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وهي تلعب التنس

20 صورة لنجوم الفن في عيد ميلاد ريهام حجاج

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة جوري بكر عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها بملابس رياضية داخل أحد ملاعب التنس، والتي نالت إعجاب النجمة غادة عبدالرازق.

ونشرت جوري، صورًا لها وهي تلعب رياضة "التنس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تقريبا أصبحت اللعبة المفضلة".

نالت الصور إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "زي القمر يا جودي"، "جميلة أوي"، "شارابوفا المجال".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

