إعلان

"شارابوفا المجال".. جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وهي تلعب التنس

كتب : معتز عباس

06:40 م 01/10/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جوري بكر وهي تمارس التنس (3)
  • عرض 3 صورة
    جوري بكر وهي تمارس التنس (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة جوري بكر عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها بملابس رياضية داخل أحد ملاعب التنس، والتي نالت إعجاب النجمة غادة عبدالرازق.

ونشرت جوري، صورًا لها وهي تلعب رياضة "التنس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت: "تقريبا أصبحت اللعبة المفضلة".

نالت الصور إعجاب المتابعين على السوشيال ميديا، وجاءت التعليقات، كالتالي: "جميلة أوي"، "زي القمر يا جودي"، "جميلة أوي"، "شارابوفا المجال".

يذكر أن، جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة" بطولة كلا من غادة عبد الرازق، محمد محمود، رانيا منصور، أحمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن أبو الروس، داليا شوقي، ويوسف عمر، ومن تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن.

اقرأ أيضا..

رمضان 2026.. كريم العدل مخرج مسلسل "سنة أولى طلاق" لماجد الكدواني

وزير الثقافة يدعو إلى استرداد التراث المنهوب خلال كلمته في "الموندياكولت"

الفنانة جوري بكر جوري بكر تلعب التنس غطلالة جوري بكر جوري بكر على إنستجرام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة