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"عايز أشتغل معاك"..أحمد العوضي يفاجىء الفنان شريف الدسوقي:"طلبك على راسي"

06:18 م الخميس 02 يناير 2025
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  • عرض 25 صورة
    الفنان شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    الفنان شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    نجوم بـ100 وش مع شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    نجوم بـ100 وش مع شريف الدسوقي 2
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    نجوم بـ100 وش مع شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    شريف-الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    الفنان شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي 2
  • عرض 25 صورة
    شريف الدسوقي
  • عرض 25 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 25 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 25 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 25 صورة
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كتب- مروان الطيب:

رد الفنان أحمد العوضي، على طلب الفنان شريف الدسوقي ورغبته في العمل معه في أحد أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة، وذلك حسابه الرسمي على "فيسبوك".

وأعاد العوضي طلب الفنان شريف الدسوقي، الذي قال فيه: "لو سمحت عايز أشتغل معاك"، ليقوم العوضي بالرد عليه قائلا: "الزميل الغالي على قلوبنا شريف الدسوقي، أنا مشفتش التعليق على اللايف للأسف، وطلبك على راسي يا شريف، أنا أتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك وأعلى بيك، وإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبين دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل بـ 100 وش".

ويواصل أحمد العوضي تصوير مشاهده في مسلسل "فهد البطل" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركه البطولة مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم ميرنا نور الدين، محمود البزاوي، أحمد عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

وكانت آخر مشاركات العوضي الفنية مسلسل "حق عرب" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، بينما كانت آخر مشاركات الفنان شريف الدسوقي الجزء الأول من فيلم "الحريفة" عام 2024.

أحمد العوضي يرد على الفنان شريف الدسوقي

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أحمد العوضي شريف الدسوقي فيسبوك أحمد العوضي مسلسل حق عرب
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