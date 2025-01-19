هدى الإتربي في لوس أنجلوس ونادين نجيم تخطف الأنظار..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها بإطلالة حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

إدوارد

نشر الفنان إدوارد، صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها رفقة زوجته على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "Joy Awards" في الرياض.

أصالة

خضعت الفنانة أصالة، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على "إنستجرام"، وكشفت خلالها عن إطلالتها من كواليس حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

هدى الإتربي

نشرت الفنانة هدى الإتربي، صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها في لوس أنجلوس.

محمد كريم

نشر الفنان محمد كريم صورة جديدة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر خلالها رفقة النجمة التركية، توبا بويوك أوستون من حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

نادين نسيب نجيم

خضعت الفنانة نادين نسيب نجيم، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة من كواليس حضورها حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

ناهد السباعي

نشرت الفنانة ناهد السباعي، صورة جديدة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تستعد لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

نسمة محجوب

خضعت الفنانة نسمة محجوب، لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها "إنستجرام"، وظهرت خلالها وهي بإحدى الفعاليات داخل المتحف المصري الكبير.

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أنيق وهي تستعد لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards".

ليلى علوي

نشرت النجمة ليلى علوي، صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أنيق وجذاب من استعدادها لحضور حفل توزيع جوائز "Joy Awards".