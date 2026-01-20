إعلان

نقابة المهن الموسيقية تنعى والدة رضا البحراوي

كتب : مصطفى حمزة

03:05 م 20/01/2026

الفنان مصطفى كامل

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والدة المطرب رضا البحراوي التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء .

وقالت النقابة في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة رضا البحراوي وذويها بأصدق التعازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان".

وودع المطرب رضا البحراوي والدته لمثواها الأخير بمقابر عواره بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والتي وافتها المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وشارك المطرب سعد الصغير في حمل نعش والدة صديقه عقب انتهاء صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، بمشاركة المئات من أقارب الأسرة وأصدقاء المطرب ومحبيه.

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنان رضا البحراوى عن وفاة والدته، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله.. ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا بيك فى جنات النعيم.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".

الفنان مصطفى كامل نقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية تنعى والدة رضا البحراوي وفاة والدة رضا البحراوي المطرب رضا البحراوي

