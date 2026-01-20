فضيلة الإمام الأكبر يستقبل ضيوف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القاهرة- أ ش أ:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف دور الأزهر الشريف في تعزيز قيم الحوار والوسطية والتعايش، ومواكبة علوم العصر وربطها بالتراث والحاضر .

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، ضيوف مصر المشاركين في المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في زيارة بصحبة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لمشاركتهم في فعاليات المؤتمر في هذه النسخة المهمة في موضوعها وتنظيمها، راجيًا لهم طيب الإقامة وجميل التوافق على توصيات ترتقي بالخطاب الديني وتدرأ مخاطر التطرف، وتستشرف المستقبل بعين الرشاد المستقى من الوحي الشريف .

من جانبه، تقدم وزير الأوقاف بالشكر الجزيل إلى فضيلة الإمام الأكبر على تخصيصه الوقت لاستقبال ضيوف مصر من شتى أنحاء العالم، مؤكدًا أن ضيافتهم في مصر لا تتم إلا بزيارة شيخنا وأستاذنا فضيلة الإمام الأكبر، مثمّنًا لفضيلته ما يبذله في سبيل القيام على رسالة الأزهر الشريف في مختلف أنحاء العالم.

وقد استمع فضيلة الأمام الأكبر إلى مداخلات عدد من الضيوف الكرام، واستمع الضيوف إلى التوجيه والرؤية والنصح من فضيلته، في أجواء عكست عمق العلاقات العلمية والدعوية بين الأزهر الشريف وعلماء الأمة المشاركين في المؤتمر.